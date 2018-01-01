Український бабак Тимко напророчив теплу весну

За повір'ям, якщо 2 лютого погода буде сонячною і бабак побачить свою тінь – зима буде довгою

Під Харковом бабак-віщун не побачив своєї тіні, тому весна має прийти до України за шість тижнів. «Весна, як сказала пані Доля, обов'язково прийде,– пожартував професор біологічного факультету ХНУ ім. Каразіна Віктор Токарський – А бабак говорить, що через 6 тижнів буде тепла весна». Головного народного віщуна країни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Depo.Харків Бабак Тимко живе під Харковом

За повір'ям, якщо 2 лютого погода буде сонячною і бабак побачить свою тінь – зима буде довгою

Під Харковом бабак-віщун не побачив своєї тіні, тому весна має прийти до України за шість тижнів.

«Весна, як сказала пані Доля, обов'язково прийде,– пожартував професор біологічного факультету ХНУ ім. Каразіна Віктор Токарський – А бабак говорить, що через 6 тижнів буде тепла весна».

Головного народного віщуна країни – бабака Тимка ІІІ – розбудили в селищі Гайдари на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна.

Тимко ІІІ – син попереднього головного бабака Тимка ІІ.

Тато «пішов на пенсію», тому його місію передали молодшому віщуну.

За повір'ям, якщо 2 лютого погода буде сонячною і бабак побачить свою тінь – зима буде довгою.

Якщо він своєї тіні не побачить, слід чекати ранньої та теплої весни.

Тимка також запитали, чи є життя на Марсі. Спочатку Тимко сказав, що є, потім передумав, на під час третьої спроби не обрав жодного варіанту.

Традиція будити бабака для передбачення приходу весни прийшла до нас із США, Там День бабака є національним святом.