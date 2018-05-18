Український фільм «Донбас» отримав у Каннах премію за кращу режисуру

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Прем'єра стрічки «Донбас» відбулась у Каннах 9 травня в межах програми «Особливий погляд»

Фільм «Донбас» українського режисера Сергія Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах «Особливий погляд».

Про це повідомив продюсер фільму Денис Іванов.

«Приз за кращу режисуру Каннського конкурсу «Особливий погляд» отримав Сергій Лозниця фільм «Донбас» !!!», — написав він у Facebook.

Прем'єра стрічки «Донбас» відбулась у Каннах 9 травня в межах програми «Особливий погляд». Фільм створили у копродукції Німеччини, Нідерландів, Франції та України за підтримки Держкіно.

Сам Лозниця повідомляв, що стрічка складається з низки відтворених справжніх історій, що трапилися на окупованих територіях сходу України.