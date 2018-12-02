Український гурт KAZKA відхрестився від участі у концерті з росіянами



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На сайті музикантів про заявлений концерт нічого не повідомляється

Група KAZKA, пісня якої стала найпопулярнішою серед композицій українською мовою за весь час вітчизняного шоу-бізнесу, відхрестилася від концертів в РФ і виступів на російських шоу. До цього на сайтах для продажу квитків група KAZKA потрапила в список виконавців на російському шоу «Пісня року» в Дюссельдорфі, Німеччина.

Про фейк попередила прес-служба групи Instagram.

«Друзі! Будь-яка інформація щодо майбутніх виступів KAZKA, яка не підтверджена представниками групи або не міститься на офіційному сайті є нічим іншим як фейком. Будьте уважні і споживайте якісний контент. Слідкуйте за графіком KAZKA тільки в офіційних джерелах», — написали у прес-службі групи в мережі.

До знімка артисти опублікували фотографію з церемонії нагородження M1 Music Awards 2018. У цей вечір KAZKA отримала приз у номінації «Прорив року».

Раніше український гурт KAZKA був заявлений в анонсі російського шоу «Пісня року», яке відбудеться в Німеччині в березні 2019 року

Зазначалося, що український гурт виступатиме на одній сцені з Миколою Басковим, Дискотекою «Аварія», Лолітою Мілявською та іншими зірками-українофобами. Також у списку фігурують Повалій та колектив Сердючки.

Пізніше назва групи зникла з переліку на сайті.