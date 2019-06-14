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    Український моряк Беспальченко знаходиться у старій камері без гарячої води – адвокат

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    Український моряк Беспальченко знаходиться у старій камері без гарячої води – адвокат

    За словами адвоката, дзвінки рідним і побачення моряку Віктору Беспальченку не дозволили

    Захоплений 25 листопада 2018 року біля берегів Криму український військовий моряк Віктор Беспальченко в московському СІЗО «Лефортово» знаходиться в старій камері, де немає гарячої води.

    Про це на своїй сторінці в Facebook написала російський адвокат Оксана Опаренко, яка відвідала Беспальченка на днях.

    «У вівторок відвідала в СІЗО Лефортово свого підзахисного Віктора Беспальченка. Він знаходиться в старій камері, де немає гарячої води, але сподівається, що незабаром переведуть в камеру з ремонтом», - розповіла адвокат.

    За її словами, дзвінки рідним і побачення Беспальченку не дозволили.

    Адвокат додала, що моряк разом з сусідом по камері займається спортом і продовжує вивчати англійську мову.

    «Знаходиться в хорошому настрої, наскільки це можливо в умовах сьогодення. Жартував, згадував про будинок, про батьків», - розповіла Опаренко.

    Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

    Натомість в Кремлі заявили, що долю українських моряків має вирішити російський суд.

    27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.

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