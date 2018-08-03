Український політв’язень Костенко вийшов на свободу



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Фото надане Денисом Шадріним Звільнений з російської колонії кримський активіст Олександр Костенко (ліворуч)

Разом з українським консулом Костенко поїде до Москви

Кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на інформацію члена Громадської наглядової комісії Кіровської області Дениса Шадріна, який зустрічав Костенка.

«Вийшов Олександр о 10:54. Зустрічали його члени наглядової комісії - Артур Абашев та я», - сказав Шадрін.

За його словами, далі Костенко через Москву поїде в Київ.

Українець відбув покарання, його звільнили за спливом терміну ув'язнення.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова підтвердила інформацію про звільнення Костенка та сказала, що він перебуває під захистом української влади.

«Олександр знаходиться з консулом України, і вони прямують до Москви в посольство України в РФ. Він під юрисдикцією нашої країни. Я на зв'язку з консулом, тримаю ситуацію під контролем», - повідомила омбудсмен.

Нагадаємо, громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.