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    Український політв’язень Костенко вийшов на свободу

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    <span>Звільнений з російської колонії кримський активіст Олександр Костенко (ліворуч)</span><span>&nbsp;</span> - Український політв’язень Костенко вийшов на свободу
    Фото надане Денисом Шадріним
    Звільнений з російської колонії кримський активіст Олександр Костенко (ліворуч) 

    Разом з українським консулом Костенко поїде до Москви

    Кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

    Про це повідомляє Громадське з посиланням на інформацію члена Громадської наглядової комісії Кіровської області Дениса Шадріна, який зустрічав Костенка.

    «Вийшов Олександр о 10:54. Зустрічали його члени наглядової комісії - Артур Абашев та я», - сказав Шадрін.

    За його словами, далі Костенко через Москву поїде в Київ.

    Українець відбув покарання, його звільнили за спливом терміну ув'язнення.

    Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова підтвердила інформацію про звільнення Костенка та сказала, що він перебуває під захистом української влади.

    «Олександр знаходиться з консулом України, і вони прямують до Москви в посольство України в РФ. Він під юрисдикцією нашої країни. Я на зв'язку з консулом, тримаю ситуацію під контролем», - повідомила омбудсмен.

    Нагадаємо, громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

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