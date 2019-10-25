Український суд дав 10 років тюрми одному з начальників кримінальної поліції «МВС «ДНР»



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Начальник кримінальної поліції Докучаєвського міського відділу «МВС «ДНР» Олексій Малахов

Громадянина Олексія Малахова визнано винним у причетності до створення терористичної організації

Куйбишевський районний суд Запорізької області заочно визнав винним першого заступника начальника-начальника кримінальної поліції Докучаєвського міського відділу «МВС «ДНР» Олексія Малахова у причетності до створення терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) і призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 21 жовтня.

З вересня 2014 року обвинувачений, займаючи посаду старшого оперативного уповноваженого сектору карного розшуку Докучаєвського міського відділу ГУ МВС України в Донецькій області, добровільно вступив до незаконного збройного формування «Міністерство внутрішніх справ ДНР». Спочатку бойовики «перепризначили» його на займаній посаді, а з 2016 року зробили першим заступником начальника-начальником кримінальної поліції Докучаєвського міського відділу «МВС «ДНР».

Під час дослідження матеріалів і доказів суд зазначив, що обставини діяльності «ДНР» як терористичної організації підтверджується зверненнями Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, які затверджено постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року № 129-VІІІ; заявами Верховної Ради «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян»; «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків».

Таким чином, суд вважає доведеним факт того, що Олексій Малахов своїми умисними діями, які полягали в участі у терористичній організації, організаційному та іншому сприянні діяльності терористичної організації, вчинив кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як повідомляв «Главком», 24 вересня Василівський районний суд Запорізької області визнав винним колишнього оперуповноваженого карного розшуку Дніпрорудненського міського відділення міліції Запорізької області Дмитра Свириденка у причетності до створення терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3), терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258) і незаконного поводження зі зброєю ( ч. 1 ст. 263 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років і трьох місяців. Ексміліціянт, який «зливав» розвіддані бойовикам, невдовзі вийде на волю за «законом Савченко».