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    Український в’язень Кремля Шумков, який оголосив голодування, потрапив до лікарні

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    Український в&rsquo;язень Кремля Олександр Шумков - Український в’язень Кремля Шумков, який оголосив голодування, потрапив до лікарні
    Український в’язень Кремля Олександр Шумков

    Шумков тримає голодування з 14 жовтня

    Український політв'язень Олександр Шумков, якого в Росії засудили до 4 років колонії загального режиму у справі «Правого сектора», потрапив до тюремної лікарні російського міста Торжок.

    Про це повідомив адвокат політв’язня Олексій Барановський.

    «Відвідав в Торжку українського політв'язня Олександра Шумкова. Він тримає голодування з 14 жовтня, трохи схуд, але після переведення в тюремну лікарню став отримувати медичну допомогу, тому стан його навіть дещо покращився», — наголосив адвокат.

    Раніше український в’язень Кремля Олександр Шумков, якого в Росії засудили до чотирьох років загального режиму за участь у «Правому секторі», оголосив голодування.

    адвокат голодування
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