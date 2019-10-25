Український в’язень Кремля Шумков, який оголосив голодування, потрапив до лікарні



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Український в’язень Кремля Олександр Шумков

Шумков тримає голодування з 14 жовтня

Український політв'язень Олександр Шумков, якого в Росії засудили до 4 років колонії загального режиму у справі «Правого сектора», потрапив до тюремної лікарні російського міста Торжок.

Про це повідомив адвокат політв’язня Олексій Барановський.

«Відвідав в Торжку українського політв'язня Олександра Шумкова. Він тримає голодування з 14 жовтня, трохи схуд, але після переведення в тюремну лікарню став отримувати медичну допомогу, тому стан його навіть дещо покращився», — наголосив адвокат.

Раніше український в’язень Кремля Олександр Шумков, якого в Росії засудили до чотирьох років загального режиму за участь у «Правому секторі», оголосив голодування.