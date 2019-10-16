  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український політв’язень Шумков оголосив голодування

    • Розсилка
    Олександр Шумков - Український політв’язень Шумков оголосив голодування
    Олександр Шумков

    Політв’язень заявив, що немає жодної реакції на звернення уповноваженого Денісової до Москалькової з проханням забезпечити дотримання його прав у СІЗО

    Український в’язень Кремля Олександр Шумков, якого в Росії засудили до чотирьох років загального режиму за участь у «Правому секторі», оголосив голодування.

    Про це йдеться у листі політв’язня, який опублікувала його тітка Людмила Шумкова у Facebook.

    «Щодо переговорів – я так зрозумів, що російська сторона шантажує наших, пов’язуючи питання обміну з відведенням військ і внесенням змін до Конституції України. Тобто, використовує нас і наші життя, як важіль тиску, щоб Україна пішла на потрібні їм поступки», – написав Шумков у листі.

    Політв’язень заявив, що немає жодної реакції на звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до її російської колеги Татьяни Москалькової з проханням забезпечити дотримання його прав у СІЗО.

    Він також додав, що сам кілька разів направляв звернення до Москалькової, однак відповіді чи будь-якої реакції на них так і не отримав.

    Крім того, Шумков зазначив, що адміністрація колонії продовжує виписувати йому акти за відмову проводити прибирання на подвір’ї, куди ув’язнених виводять на прогулянки.

    «У зв’язку з цим усім я вирішив відзавтра (14 жовтня – ред.) почати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням нас, укладених на переговорах у мінському і нормандському форматах, ну і щоб нарешті російський омбудсмен відреагувала на мої листи та публічну заяву Денісової. Сподіваюся, що мою позицію почують й інші наші політв’язні в російських в’язницях і підтримають», – написав він у листі. 

    Читайте також
    Росія СІЗО політв’язні голодування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ