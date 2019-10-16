Український політв’язень Шумков оголосив голодування



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Олександр Шумков

Політв’язень заявив, що немає жодної реакції на звернення уповноваженого Денісової до Москалькової з проханням забезпечити дотримання його прав у СІЗО

Український в’язень Кремля Олександр Шумков, якого в Росії засудили до чотирьох років загального режиму за участь у «Правому секторі», оголосив голодування.

Про це йдеться у листі політв’язня, який опублікувала його тітка Людмила Шумкова у Facebook.

«Щодо переговорів – я так зрозумів, що російська сторона шантажує наших, пов’язуючи питання обміну з відведенням військ і внесенням змін до Конституції України. Тобто, використовує нас і наші життя, як важіль тиску, щоб Україна пішла на потрібні їм поступки», – написав Шумков у листі.

Політв’язень заявив, що немає жодної реакції на звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до її російської колеги Татьяни Москалькової з проханням забезпечити дотримання його прав у СІЗО.

Він також додав, що сам кілька разів направляв звернення до Москалькової, однак відповіді чи будь-якої реакції на них так і не отримав.

Крім того, Шумков зазначив, що адміністрація колонії продовжує виписувати йому акти за відмову проводити прибирання на подвір’ї, куди ув’язнених виводять на прогулянки.

«У зв’язку з цим усім я вирішив відзавтра (14 жовтня – ред.) почати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням нас, укладених на переговорах у мінському і нормандському форматах, ну і щоб нарешті російський омбудсмен відреагувала на мої листи та публічну заяву Денісової. Сподіваюся, що мою позицію почують й інші наші політв’язні в російських в’язницях і підтримають», – написав він у листі.