Український політв’язень Шумков оголосив голодування
Політв’язень заявив, що немає жодної реакції на звернення уповноваженого Денісової до Москалькової з проханням забезпечити дотримання його прав у СІЗО
Український в’язень Кремля Олександр Шумков, якого в Росії засудили до чотирьох років загального режиму за участь у «Правому секторі», оголосив голодування.
Про це йдеться у листі політв’язня, який опублікувала його тітка Людмила Шумкова у Facebook.
«Щодо переговорів – я так зрозумів, що російська сторона шантажує наших, пов’язуючи питання обміну з відведенням військ і внесенням змін до Конституції України. Тобто, використовує нас і наші життя, як важіль тиску, щоб Україна пішла на потрібні їм поступки», – написав Шумков у листі.
Політв’язень заявив, що немає жодної реакції на звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до її російської колеги Татьяни Москалькової з проханням забезпечити дотримання його прав у СІЗО.
Він також додав, що сам кілька разів направляв звернення до Москалькової, однак відповіді чи будь-якої реакції на них так і не отримав.
Крім того, Шумков зазначив, що адміністрація колонії продовжує виписувати йому акти за відмову проводити прибирання на подвір’ї, куди ув’язнених виводять на прогулянки.
«У зв’язку з цим усім я вирішив відзавтра (14 жовтня – ред.) почати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням нас, укладених на переговорах у мінському і нормандському форматах, ну і щоб нарешті російський омбудсмен відреагувала на мої листи та публічну заяву Денісової. Сподіваюся, що мою позицію почують й інші наші політв’язні в російських в’язницях і підтримають», – написав він у листі.