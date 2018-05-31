Українського консула у Гамбурзі звільнили через антисемітські заяви

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Василь Марущинець

Результати службового розслідування щодо Марущинця передадуть до правоохоронних органів

Міністерство закордонних справ України звільнило консула України Генерального консульства України в Гамбурзі Василя Марущинця через антисемітські заяви.

Про це 31 травня повідомляє прес-служба МЗС.

Зазначається, що дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ МЗС «здійснено дисциплінарне провадження у формі службового розслідування», за результатами якого комісія дійшла висновку, що дії Марущинця «розцінюються як порушення Присяги державного службовця, правил етичної поведінки державних службовців, дії, що шкодять авторитету державної служби».

«Комісія вважає, що дії Марущинця є несумісними з дипломатичною діяльністю та принципами державної служби, та запропонувала застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади державної служби», - говориться у повідомленні.

У міністерстві заявили, що наказ про звільнення Марущинця з посади та дипломатичної служби видано 30 травня.

«Копію дисциплінарної справи та результатів службового розслідування, резонансні дії якого можуть містити ознаки кримінального злочину (розпалювання міжнаціональної ворожнечі), буде передано для подальшої правової оцінки до правоохоронних органів», - повідомили у МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про розміщення українським консулом у Гамбурзі (Німеччина) у соціальних мережах антисемітських гасел.