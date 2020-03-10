Київ встановив нові температурні рекорди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У першій декаді березня метеорологи вже зафіксували 7 температурних рекордів у Києві

Ніч на 8 березня у Києві виявилась рекордно теплою. Стовпчик термометра не опустився нижче +7,0°С, що на 2,2°С вище, ніж це було у 1906 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Ніч на 10 березня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +6,8°С, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано 1914 року, на 1,3°С.

Зазначається, що температура першої декади березня перевищує норму на 9,5°С і відповідає кліматичній нормі першої декади квітня.

З початку березня метеорологи обсерваторії вже зафіксували 7 температурних рекордів.

Як повідомлялося, кліматологи розповіли про парадокси цьогорічної зими в Києві.

Нагадаємо, 5 березня температура в Києві піднялася до 15,3 градуса тепла, тим самим перевищивши попередній рекорд для цього дня 1998 року в півградуса.

Читайте також: