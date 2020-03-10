  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ встановив нові температурні рекорди

    • Розсилка
    Київ встановив нові температурні рекорди

    У першій декаді березня метеорологи вже зафіксували 7 температурних рекордів у Києві

    Ніч на 8 березня у Києві виявилась рекордно теплою. Стовпчик термометра не опустився нижче +7,0°С, що на 2,2°С вище, ніж це було у 1906 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

    Ніч на 10 березня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +6,8°С, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано 1914 року, на 1,3°С.

    Зазначається, що температура першої декади березня перевищує норму на 9,5°С і відповідає кліматичній нормі першої декади квітня.

    З початку березня метеорологи обсерваторії вже зафіксували 7 температурних рекордів.

    Як повідомлялося, кліматологи розповіли про парадокси цьогорічної зими в Києві.

    Нагадаємо, 5 березня температура в Києві піднялася до 15,3 градуса тепла, тим самим перевищивши попередній рекорд для цього дня 1998 року в півградуса.

    Читайте також:
    прогноз погоди Київ повітря весна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ