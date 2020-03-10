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    У Києві опалювальний сезон поки що не завершується

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    У Києві опалювальний сезон поки що не завершується

    Синоптики прогнозують похолодання

    За прогнозами синоптиків, цього тижня у Києві очікується суттєве зменшення температури повітря, тому рішення щодо завершення опалювального сезону у столиці поки не ухвалено.

    Про це під час брифінгу поінформував директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

    «Є певні нюанси, пов'язані із процедурою початку і закінчення опалювального сезону. Межі опалювального сезону визначаються відповідно до розпорядчого документа. На сьогодні ще немає розпорядчого документа щодо припинення опалювального сезону», - сказав він.

    За його словами, ухвалення подібного документа впливає не тільки на надання послуг, воно впливає в першу чергу на розрахунок пільг та субсидій для тих категорій споживачів, які ними користуються.

    «Враховуючи, що на сьогодні ми згідно з прогнозами гідрометцентру будемо мати суттєве зменшення температури зовнішнього повітря вже на цьому тижні, тобто з переходом в мінусові температури, зокрема, вночі, відповідного рішення щодо припинення опалювального сезону дійсно не приймалося. Але джерела теплопостачання на сьогодні працюють в режимі мінімального допустимого температурного режиму, тобто подати теплоносій більш низької температури, на жаль, вже технологічного неможливо», - сказав Лопатін.

    «Що стосується комунальних закладів, то тут рішення ухвалюється керівництвом кожного конкретного закладу. Наприклад, є вже заявки від певних бюджетних установ, організацій, від суб'єктів господарювання приватних форм власності, де вони самостійно для себе вирішили припинити опалювальний сезон», - додав він.

    Як повідомлялось, мешканці багатоквартирного будинку можуть вже зараз достроково припинити опалювальний сезон, прийнявши відповідне рішення на загальнобудинкових зборах. 

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