Україну в ООН представлятиме Кислиця
Сергій Кислиця з березня 2014 працював заступником міністра закордонних справ України
Кислиця опікується питанням моніторингу ситуації в окупованому Криму міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
«Призначити Кислицю Сергія Олеговича постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй», - йдеться у документі.
Раніше президент звільнив Володимира Єльченка з посад постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй та надзвичайного і повноважного посла України в Ямайці. Іншим указом Зеленський призначив Єльченка послом у США.
- Заступник голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю
- Співголова робочої групи з розробки проекту Національної стратегії у сфері прав людини
- Член Міжвідомчої ради з питань сім‘ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім‘ї та протидії торгівлі людьми
- Член української частини Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня