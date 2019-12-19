Україну в ООН представлятиме Кислиця



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Сергій Кислиця з березня 2014 працював заступником міністра закордонних справ України

Кислиця опікується питанням моніторингу ситуації в окупованому Криму міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Призначити Кислицю Сергія Олеговича постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй», - йдеться у документі.

Раніше президент звільнив Володимира Єльченка з посад постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй та надзвичайного і повноважного посла України в Ямайці. Іншим указом Зеленський призначив Єльченка послом у США.

Сергій Кислиця з березня 2014 працював заступником міністра закордонних справ України. Як заступник міністра закордонних справ і голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО Кислиця опікується питанням моніторингу ситуації в окупованому Криму міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО.





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Кислиця як заступник міністра закордонних справ взяв участь у зустрічі і так званому Женевському форматі, на якій делегацію очолював в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця. США, Європейський Союз і Росія зобов'язалися підтримати Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка відіграватиме провідну роль у сприянні українській владі та місцевим громадам в негайній реалізації заходів, спрямованих на деескалацію ситуації.