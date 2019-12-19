Зеленський призначив Єльченка послом у США
Володимир Єльченко чотири роки був постійним представником України при ООН
Президент ще у жовтні казав, що призначить посла в США «найближчим часом»
Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка послом України в США.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
«Призначити Єльченка Володимира Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки», - йдеться у документі.
Як відомо, Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, проте ця посада тривалий час залишалася вакантною. Звільнення Чалого пов'язують з тим, що Зеленський не довіряє досвідченому дипломату, вважаючи його «людиною Порошенка».
У жовтні Зеленський заявив, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.