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    Політика

    Зеленський призначив Єльченка послом у США

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    Володимир&nbsp;Єльченко чотири роки був постійним представником України при ООН - Зеленський призначив Єльченка послом у США
    Володимир Єльченко чотири роки був постійним представником України при ООН

    Президент ще у жовтні казав, що призначить посла в США «найближчим часом»

    Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка послом України в США.

    Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

    «Призначити Єльченка Володимира Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки», - йдеться у документі.

    Попереднім указом президент звільнив Єльченка з посад постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй та надзвичайного і повноважного посла України в Ямайці.
    Раніше у МЗС повідомили, що у Сполучених Штатах Америки дали згоду на призначення новим послом України у США Володимира Єльченка.
    Єльченко чотири роки був постійним представником України при ООН. Його заміною на цій посаді стане заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який курирує в центральному апараті міжнародні організації.

    Як відомо, Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, проте ця посада тривалий час залишалася вакантною. Звільнення Чалого пов'язують з тим, що Зеленський не довіряє досвідченому дипломату, вважаючи його «людиною Порошенка».

    У жовтні Зеленський заявив, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.

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