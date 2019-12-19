Зеленський призначив Єльченка послом у США

Володимир Єльченко чотири роки був постійним представником України при ООН

Президент ще у жовтні казав, що призначить посла в США «найближчим часом»

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка послом України в США.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Призначити Єльченка Володимира Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки», - йдеться у документі.

Попереднім указом президент звільнив Єльченка з посад постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй та надзвичайного і повноважного посла України в Ямайці.

Єльченко чотири роки був постійним представником України при ООН. Його заміною на цій посаді стане заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який курирує в центральному апараті міжнародні організації.

Як відомо, Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, проте ця посада тривалий час залишалася вакантною. Звільнення Чалого пов'язують з тим, що Зеленський не довіряє досвідченому дипломату, вважаючи його «людиною Порошенка».

У жовтні Зеленський заявив, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.