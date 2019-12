Опубліковано список країн, які голосували проти резолюції ООН щодо Криму

Документ закликає припинити переслідування активістів на півострові, звільнити всіх незаконно затриманих громадян України

Місія України в ООН оприлюднила список країн, які голосували проти резолюції про захист прав людини в анексованому Росією Криму.

Серед 23 країн: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Гвінея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела і Зімбабве.

Таблиця голосування за кримську правозахисну резолюцію в ГА ООН / Voting results re the #UNGA draft resolution on the human rights in #Crimea pic.twitter.com/z8UtAeDLwZ