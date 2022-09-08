Україну відвідує виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Елліс

Марк Елліс вже зустрівся з керівництвом Ради адвокатів України

Виконавчий директор найбільшої міжнародної організації асоціацій адвокатів та окремих юристів – Міжнародної асоціації юристів (ІВА) Марк Елліс перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України (НААУ).

В рамках візиту Марк Елліс проведе низку важливих перемовин з представниками України, під час яких обговорюватиметься допомога IBA Україні з правовими питаннями, пов’язаними з російською агресією, воєнними злочинами і відшкодуванням шкоди, заподіяною вторгненням Росії.

Зокрема вже відбулися його зустрічі з головою комітету Верховної Ради з питань правової політики Денисом Масловим та головою парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом.

Крім того, Марк Елліс зустрівся з керівництвом Ради адвокатів України (РАУ) та НААУ і виступив на засіданні РАУ, запевнивши у своїй подальшій підтримці адвокатури України. Виконавчий директор ІВА також провів окрему зустріч з головою комітету НААУ з військового права Марією Островською за участі представників ГО «Юридична Сотня», в рамках якою обговорювалася діяльність комітету і Центру надання методичної допомоги та координації волонтерського руху адвокатів з правового захисту військовослужбовців, який був створений НААУ.

Він запевнив у підтримці з боку ІВА практичної адвокатської діяльності в інтересах військовослужбовців, волонтерського руху адвокатів, методичної роботи Центру з підвищення професійних навичок адвокатів-волонтерів та адвокатів, які є захисниками військовослужбовців. За його словами, організація і надалі надаватиме міжнародну експертну підтримку з боку адвокатів, які передаватимуть свій досвід захисту військовослужбовців.

Також під час візиту голова НААУ та РАУ Лідія Ізовітова вручила Марку Еллісу нагрудний знак НААУ «Захисник адвокатури» за значний внесок у розвиток адвокатури України її підтримку, «відзначення її вагомості в дотриманні верховенства права в світі, а також з огляду на сприяння відкриттю кордонів між Україною та країнами-членами Євросоюзу в аспекті доступу до ринку адвокатських послуг та визнання кваліфікації адвокатів України».

Марк Елліс з 2000 року є виконавчим директором Міжнародної асоціації адвокатів (IBA) – найбільшої міжнародної організації асоціацій адвокатів та окремих юристів, що включає 203 асоціації адвокатів та 80 000 окремих членів із 194 країн.

IBA надає гуманітарну допомогу Україні, проводить навчальні заходи для українських адвокатів з міжнародного кримінального права.