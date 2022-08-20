«Американський адвокат» Путіна оприлюднив нові меседжі

Кіссінджер закликає українців до переговорів і натякає, що Путін готовий до поступок

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер вважає, що російсько-українська війна має завершитися за столом переговорів, і застеріг від спроб тиснути на Київ, щоб домогтися територіальних поступок Москві.

Таку думку Кіссінджер озвучив в інтерв’ю кореспонденту CNN Девіду Аксельроду.

«Цей конфлікт має закінчитися за столом переговорів, переговори потрібні. Війна не має затягнутися на невизначений термін, замороження конфлікту призведе до ескалації, як у Першу світову війну», – заявив колишній держсекретар.

Кіссінджер закликав напрацювати прийнятний результат переговорів та починати працювати у цьому напрямку.

«Але Росія не повинна отримати зиск від війни проти України, – застеріг політик. – Російські війська мають повернутися за лінію, яка існувала до 24 лютого, отже, РФ доведеться відмовитися від 15-20% української території, які вона захопила».

Колишній держсекретар вважає практично неминучим розпад РФ на кілька незалежних держав після війни. І закликає Захід думати, як вибудовувати відносини з агресоркою після війни.

«Потім країнам НАТО доведеться вирішити, як вибудовувати відносини з Росією, чи це буде частина Європи, чи можливо це тепер, чи це буде форпост Китаю на околиці Європи», – пояснив він.

Водночас Україна, яка формально не є членом НАТО, після завершення війни збереже тісніші відносини з Альянсом, ніж до неї, упевнений Кіссінджер. Цьому сприятиме постачання Заходом озброєнь для відбиття російської агресії.

Раніше політик дотримувався дещо іншої точки зору. Виступаючи по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у травні, Кіссінджер закликав дослухатися до Росії, а Україні змиритися із втратою територій.

Повідомлялося також, що експрезидент-утікач Віктор Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою». Він оприлюднив заяву на шести аркушах, у якій порадив не сподіватися на Захід, а домовлятися з Росією не з позицій сили, а висловлюючи повагу.