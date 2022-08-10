Адвокат біженців у Молдові – про легалізацію українців та росіян, які шукають притулку

Сьогодні у Молдові постійно перебуває близько 76 тисяч українських біженців

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За данными ООН, границу с Республикой Молдова с начала полномасштабного вторжения России в Украину пересекли более полумиллиона людей, бежавших от войны. Сегодня в Молдове постоянно пребывает около 76 тысяч украинских беженцев.

Власти Молдовы не вводили специальный механизм временной защиты, а управление миграционным кризисом было возложено на чрезвычайную комиссию, которая просто сняла для украинцев временное ограничение на пребывание в Молдове на 90 дней. Таким образом, любой вынужденный переселенец из Украины, может арендовать жилье, устроиться на работу и отдать ребенка в школу, не получая никаких дополнительных статусов. В то же время, для украинцев есть возможность получить в Молдове убежище или вид на жительство

Временная защита предоставляется перемещенным лицам, гражданам третьих стран и лицам без гражданства, покинувшим свою страну. Согласно статусу временной защиты, перемещенные лица имеют право на трудоустройство, образование, услуги здравоохранения и социальной защиты в стране пребывания, наряду с ее гражданами. Находящиеся под временной защитой лица не являются по статусу беженцами, однако могут в любой момент подать заявление на получение убежища. Механизм временной защиты для украинских беженцев внедрен во многих европейских странах. Польша предоставляет временную защиту украинцам сроком на 18 месяцев, Чехия – на год с момента подачи заявления, Словакия – до 31.12.2022, а Венгрия – до 01.06.2022 с учетом дополнительного решения о продлении.

В интервью «Главкому» Ион Бамбуляк, адвокат юридического центра Centrul de drept al avocatilor, специализирующегося на вопросах миграции рассказал, какие есть варианты легализоваться в Молдове для беженцев из Украины.

Пункт перепуску на кордоні між Україною та Молдовою фото з відкритих джерел

Какая в итоге была применена юридическая формула для нахождения украинских беженцев на территории Молдовы?

На уровне государства была найдена формула: Чрезвычайная комиссия продлевала время легального пребывания для граждан Украины и других лиц, которые ее покинули. Все решения утверждались через механизм этой Чрезвычайной комиссии. У нас было введено чрезвычайное положение и исходя из этого принимались решения в экстренном порядке

Сейчас есть решение чрезвычайной комиссии о продлении сроков пребывания для беженцев из Украины. Они могут податься на вид на жительство на основании семейных уз (кто-то из родственников является гражданином Молдовы), учебы, работы. Есть закон «Об иностранных лицах», который предусматривает данные процедуры.

Ну и закон об убежище никто не отменял. В рамках закона Республики Молдова № 270 человек может попросить убежища и стать соискателем убежища с правом работать и проживанием в специальном центре бюро миграции, получать необходимую медицинскую помощь. (Однако убежище, предусматривает ситуация, когда гражданин ищет спасения из-за преследования в своей стране, – «Главком)

То есть у беженца в Молдове есть несколько вариантов легализовать свое пребывание, если он хочет здесь остаться

Давайте подытожим, какие это варианты.

Получить убежище или вид на жительство. Если государство все-таки введет институт временной защиты, будут и другие возможности. Институт временной защиты вводится при большом потоке людей или по предложению Бюро по миграции, но решением правительства.

Для українців підготували детальну інструкцію скріншот з сайту

В контексте войны в Украине, граждане России искали убежища в Молдове?

У нас соискатели из разных стран. В том числе из России, Беларуси и Африки.

То есть, после полномасштабного вторжения Молдова стала миграционным хабом не только для украинцев?

Граждане России, имеющие родственников в Украине, могут воспользоваться процедурой убежища в Молдове, обратившись за этим прямо на границе. (Украина ввела визовый режим для граждан России и получение украинской визы для россиян – довольно долгий процесс. Мужчине призывного возраста украинскую визу, скорее всего, не дадут – «Главком»)

Если человек не может вернуться ни к себе домой, ни в ту страну, где идет война, он обращается за убежищем в третьей стране.

Украина ввела визовый режим для граждан России, как это отразится на таких индивидуальных случаях? Очевидно, что такую помощь будут искать в Молдове, как вы будете работать с такими случаями?

Я не думаю, что здесь должна быть какая-то отдельная стратегия. Такие заявки в любом случае будут рассматриваться по уже существующей процедуре. Если такая ситуация возникает, человек должен обосновать свои опасения и тогда государство Молдова будет решать, дать такому человеку определенный статус или нет.

На ваш взгляд, достаточными ли были действия Молдовы для эффективного управления миграционным кризисом?

На мой взгляд, и как считает наша организация, необходимо было ввести статус временной защиты, по примеру других стран. В таком случае было бы намного эффективнее. У нас пошли альтернативной стезей – через решения чрезвычайной комиссии, что в принципе, не плохо, но это не дает полноценной защиты во всех планах. Непонятно, как будут решаться некоторые социальные проблемы, которые возникают из-за этого, например, с образованием.

В условиях отсутствия единого механизма помощи украинским беженцам в Молдове, решения вопросов, например, образования возложены на местные власти. По данным Агентства по делам беженцев, ответственного за гуманитарное урегулирование миграционного кризиса в Молдове, вопрос доступности образования остается одним из самых острых. Например, в школах не всегда находятся места для украинских детей.

То есть эти все решения находятся на уровне отдельных лиц, нет определенного четкого понимания. Нет прописанного механизма.

Как люди находят информацию?

Есть наша горячая линия, которую мы администрируем, мы указаны на сайте Dopomoga. В первые дни я получал около тысячи звонков в день. Мы поставили даже рекорд – за одну минуту 24 секунды я могу объяснить человеку процедуру.

Маріанна Паньків, «Главком»