«Укравтодор» допоможе вдосконалити прикордонні КПП для вантажних автомобілів

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну змінились пріоритети розвитку прикордонної інфраструктури

Зараз спостерігається суттєве збільшення вантажного транспорту на кордонах

Задля збільшення пропускної спроможності контрольних пунктів та вирішення проблеми скупчення вантажного транспорту найближчим часом прикордонні КПП будуть облаштовані майданчиками для відстою автотранспорту.

Про це повідомив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко за підсумками інспектування прикордонних шляхів спільно з командою Мінінфраструктури.

За словами Івка, першочерговим завданням «Укравтодор» бачить створення більш комфортних умов для водіїв та збереження доріг на прикордонних пунктах, адже зараз спостерігається суттєве збільшення вантажного транспорту на кордонах.

«Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну змінились пріоритети розвитку прикордонної інфраструктури. Плануємо вдосконалити під'їзні шляхи до контрольно-пропускних пунктів шляхом влаштування майданчиків для відстою автотранспорту. У першу чергу йдеться про ті маршрути, котрі ведуть до пунктів пропуску з сусідніми країнами у прикордонних регіонах», – зазначив він.

Івко додав, що у вирішенні всіх необхідних інфраструктурних та процедурних питань допоможуть міжнародні партнери та сусідні країни, на кордоні з якими оновлюватимуться КПП.

Перед відновленням мостів, зводять тимчасові переправи (фото: «Укравтодор»)

Паралельно з планами оновлення прикордонних обʼєктів «Укравтодор» продовжує масштабну роботу із відновлення постраждалої інфраструктури на звільнених територіях. Зокрема, майже чотири десятки тимчасових переправ знову зʼєднали раніше зруйновані транспортні шляхи.

«У першу чергу відновлюємо проїзд через зруйновані мости – зараз функціонує 36 переправ у деокупованих областях. На розмінованих територіях вздовж автомобільних доріг наводимо лад після російського військового вторгнення», – розповів Івко.

Загалом з початку повномасштабної війни в Україні зруйновано близько 13% доріг – це майже 24 тисячі км доріг та понад 300 штучних споруд.

Як раніше зазначав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Україна створить нові залізничні термінали на кордонах із сусідніми країнами-членами ЄС.