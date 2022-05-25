Росіяни втратили на війні з Україною понад 1,3 тис. танків: свіжа статистика від Генштабу

Росіяни втратили на війні з Україною понад 1,3 тис. танків: свіжа статистика від Генштабуграфіка
За останню добу ЗСУ ліквідували близько сотні окупантів
фото: ЗСУ
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському напрямку
Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого і станом на ранок 25 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 29 450 своїх солдатів, із них 100 – за останню добу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати окупантів:
- танків — 1 305 (+3);
- бойових броньованих машин — 3 213 (+19);
- артилерійських систем — 606;
- реактивних систем залпового вогню — 201;
- засобів протиповітряної оборони — 93;
- літаків — 206 (+1);
- гелікоптерів — 170;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2 217 (+5);
- кораблів, катерів — 13;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 491 (+11);
- спеціальної техніки — 44 (+1);
- крилатих ракет — 112.
фото: Генштаб ЗСУ
Ці дані не остаточні: через активні бойові дії підрахунок ускладнений. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському напрямку.
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