Росіяни втратили на війні з Україною понад 1,3 тис. танків: свіжа статистика від Генштабу

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському напрямку

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого і станом на ранок 25 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 29 450 своїх солдатів, із них 100 – за останню добу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Орієнтовні втрати окупантів:

танків — 1 305 (+3);

бойових броньованих машин — 3 213 (+19);

артилерійських систем — 606;

реактивних систем залпового вогню — 201;

засобів протиповітряної оборони — 93;

літаків — 206 (+1);

гелікоптерів — 170;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 217 (+5);

кораблів, катерів — 13;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 491 (+11);

спеціальної техніки — 44 (+1);

крилатих ракет — 112.

фото: Генштаб ЗСУ

Ці дані не остаточні: через активні бойові дії підрахунок ускладнений. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському напрямку.