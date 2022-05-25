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    Росіяни втратили на війні з Україною понад 1,3 тис. танків: свіжа статистика від Генштабу

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    За останню добу ЗСУ ліквідували близько сотні окупантів&nbsp; - Росіяни втратили на війні з Україною понад 1,3 тис. танків: свіжа статистика від Генштабу
    За останню добу ЗСУ ліквідували близько сотні окупантів 
    фото: ЗСУ

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському напрямку

    Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого і станом на ранок 25 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 29 450 своїх солдатів, із них 100 – за останню добу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Орієнтовні втрати окупантів:

    • танків — 1 305 (+3);
    • бойових броньованих машин — 3 213 (+19);
    • артилерійських систем — 606;
    • реактивних систем залпового вогню — 201;
    • засобів протиповітряної оборони — 93;
    • літаків — 206 (+1);
    • гелікоптерів — 170;
    • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 217 (+5);
    • кораблів, катерів — 13;
    • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 491 (+11);
    • спеціальної техніки — 44 (+1);
    • крилатих ракет — 112.
    фото: Генштаб ЗСУ
    фото: Генштаб ЗСУ

    Ці дані не остаточні: через активні бойові дії підрахунок ускладнений. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському напрямку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни втратили на війні з Україною понад 1,3 тис. танків: свіжа статистика від Генштабу