  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Укравтодор» повідомив про стан основних автошляхів країни

    • Розсилка
    «Укравтодор» повідомив про стан основних автошляхів країни

    Зранку 1 лютого проїзд на дорогах державного значення забезпечено

    Стан покриття на автодорогах державного значення зранку 1 лютого мокрий, у Волинській та Луганській областях місцями засніжений. Про це повідомляє «Укравтодор». 

    Як зазначається, станом на 08:00, спостерігаються опади у вигляді короткочасного снігу у Волинській і Тернопільській областях. Сніг з дощем у Рівненській області, слабкий дощ у Вінницькій області. На решті території туман.

    Середня температура повітря -1+3°С. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря 0 -4°С. Стан покриття мокрий, на Вишківському та Ужоцькому перевалах місцями засніжений.

    «Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігової каші, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено», - йдеться у повідомленні. 

    Нагадаємо, водіїв попередили про жовтий рівень небезпеки через туман.

    Також синоптики розповіли, що сьогодні, 1 лютого, в деяких областях України очікується дощ і мокрий сніг.

    Зазначимо, що за прогнозами відлига і мряка триватимуть у Києві до кінця наступного тижня.

    Напередодні метеорологи дали прогноз, якою буде погода у лютому.

    Читайте також
    прогноз погоди дороги Укравтодор автомобіль снігопад повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ