«Укравтодор» повідомив про стан основних автошляхів країни



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Зранку 1 лютого проїзд на дорогах державного значення забезпечено

Стан покриття на автодорогах державного значення зранку 1 лютого мокрий, у Волинській та Луганській областях місцями засніжений. Про це повідомляє «Укравтодор».

Як зазначається, станом на 08:00, спостерігаються опади у вигляді короткочасного снігу у Волинській і Тернопільській областях. Сніг з дощем у Рівненській області, слабкий дощ у Вінницькій області. На решті території туман.

Середня температура повітря -1+3°С. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря 0 -4°С. Стан покриття мокрий, на Вишківському та Ужоцькому перевалах місцями засніжений.

«Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігової каші, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, водіїв попередили про жовтий рівень небезпеки через туман.

Також синоптики розповіли, що сьогодні, 1 лютого, в деяких областях України очікується дощ і мокрий сніг.

Зазначимо, що за прогнозами відлига і мряка триватимуть у Києві до кінця наступного тижня.

Напередодні метеорологи дали прогноз, якою буде погода у лютому.