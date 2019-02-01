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    Водіїв попередили про жовтий рівень небезпеки через туман

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    Водіїв попередили про жовтий рівень небезпеки через туман

    1 лютого на більшій частині території України тумани

    Сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м. Про це повідомляє ДСНС України.

    «За даними Укргідрометцентру, 1 лютого на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області 1 лютого тумани, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

    Також синоптики розповіли, що сьогодні, 1 лютого, в деяких областях України очікується дощ і мокрий сніг.

    Зазначимо, що за прогнозами відлига і мряка триватимуть у Києві до кінця наступного тижня.

    Напередодні метеорологи дали прогноз, якою буде погода у лютому.

    ДСНС
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