Сьогодні в деяких областях України очікується дощ і мокрий сніг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Погода 1 лютого в Україні відзначиться мокрим снігом з дощем та відлигою

1 лютого в Україні збережеться тепла погода, у більшості областей без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

1 лютого у північних, вночі також і в західних, а вдень і у центральних областях невеликий дощ місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

У більшості областей тумани, місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах до 6° морозу; вдень 0-5° тепла, у Криму та місцями в Приазов'ї 6-11° тепла.

Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook розповіла, що у п'ятницю, 1 лютого, в країні втримається волога та тепла погода.

«Лютий розпочнеться, як і завершується січень – вночі близько нуля, вдень +1+4 градуси, на Півдні +4+9 градусів, в Криму до +12 градусів. Тумани, мряка, невеликий дощ. Де температура повітря наближатиметься до нуля чи трохи сповзатиме вниз – мокрий сніг«, – зазначила вона.

У Києві у ніч на 1 лютого очікується близько нуля, а вдень температура підійметься до +1+3. Прогнозується мряка, туман та незначний дощ.