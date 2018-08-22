«Укроборонпром» показав, які новинки озброєння будуть представлені до Дня Незалежності



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Фото: ДК «Укроборонпром» Український контрбатарейний радар 1Л220УК

Головною особливістю 1Л220УК є його потужна радіолокаційна станція

Під час урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України будуть представлені останні розробки підприємств «Укроборонпрому».

Про це 22 серпня повідомляє прес-служба Державного концерну «Укроборонпром».

Зокрема, вперше буде продемонстровано комплекс радіолокаційної розвідки – український контрбатарейний радар 1Л220УК від запорізького НВК «Іскра». Цей радар дозволяє отримувати точні координати для нанесення удару та коректувати вогонь власної артилерії.

«Головною особливістю 1Л220УК є його потужна радіолокаційна станція з цифровою антенною решіткою, яка дозволяє за десятки кілометрів «бачити» не тільки снаряди та ракети, а і мінометні міни. Це дозволяє, завдяки цифровому комплексу обробки інформації, розраховати траєкторії польоту снарядів та визначити місцезнаходження ворожої артилерії», - заявили в концерні.

Також вперше буде продемонстрований автоматизований звукометричний комплекс артилерійської розвідки «Положення-2». Виробництво цього комплексу зараз здійснюється на ДП «Львівський державний завод «Лорта».

Зазначається, що автоматизований комплекс оснащений високочутливими акустичними сенсорами, які дозволяють визначити позицію ворожої артилерії та місця розривів снарядів на відстані у декілька десятків кілометрів. Враховуючи те, що «Положення-2» працює у пасивному режимі, противник не може зафіксувати її роботу. Окрім того, «Положення-2» надає дані для корегування стрільби власної артилерії.

В цей же час, для обробки всієї інформації про поле бою, яка поступає від станцій типу 1Л220УК та «Положення-2», даних розвідки з безпілотних літальних апаратів та інших джерел, львівська «Лорта» розробила систему «Оболонь-А».

«Оболонь-А» – комплекс автоматизованого управління артилерійськими батареєю та дивізіоном. Цей комплекс відіграє роль «керівного центру» для артилеристів. Вона здатна приймати і обробляти дані про десятки цілей та автоматично планувати вогонь, розподіляючи цілі для знищення. Завдяки швидкості обробки величезного масиву даних, які надходять до цифрових систем «Оболонь-А», використання спеціальних алгоритмів та захищеного зв‘язку – вдається значно підвищити ефективність вогню», - повідомили в ДК «Укроборонпром».

Нагадаємо, 22 серпня на Михайлівській площі у центрі Києва відкрилася виставка сучасного озброєння, де представлені українська новітня військова техніка та транспортні засоби.