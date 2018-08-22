У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)



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Фото: УНН Виставка техніки на Михайлівській площі

Виставка військової техніки презентована на Михайлівській площі

У середу, 22 серпня, на Михайлівській площі у центрі Києва в рамках виставки сучасного озброєння були представлені українська новітня військова техніка та транспортні засоби.

Наразі на огляд киян представлені спеціальні броньовані автомобілі, мобільний мінометний комплекс «Барс-8ММК», безпілотні авіаційні комплекси, міномети та гранатомети, а також танки, бронетранспортери і одна модернізована бойова машина ЗРК «Оса-АКМ».

Крім того, службовці ДПСУ представили на Михайлівській площі свої катери, мобільні комплекси, автомобілі, мотоцикли, квадроцикли і навіть снігохід.

За словами військових, на виставці пізніше буде виставлено більше техніки.

Виставка озброєння проходитиме до 26 серпня, зазначили військові, а у четвер, 23 серпня, її має офіційно відкрити президент України Петро Порошенко.

Джерело: УНН