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    У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)

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    Виставка техніки на Михайлівській площі - У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)
    Фото: УНН
    Виставка техніки на Михайлівській площі

    Виставка військової техніки презентована на Михайлівській площі

    У середу, 22 серпня, на Михайлівській площі у центрі Києва в рамках виставки сучасного озброєння були представлені українська новітня військова техніка та транспортні засоби.

    Наразі на огляд киян представлені спеціальні броньовані автомобілі, мобільний мінометний комплекс «Барс-8ММК», безпілотні авіаційні комплекси, міномети та гранатомети, а також танки, бронетранспортери і одна модернізована бойова машина ЗРК «Оса-АКМ».

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    Крім того, службовці ДПСУ представили на Михайлівській площі свої катери, мобільні комплекси, автомобілі, мотоцикли, квадроцикли і навіть снігохід.

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    У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)
    У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)
    У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)
    У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)
    У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)
    У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)
    У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)
    У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)
    У центрі Києва представлено новітню українську техніку (фото)

    За словами військових, на виставці пізніше буде виставлено більше техніки.

    Виставка озброєння проходитиме до 26 серпня, зазначили військові, а у четвер, 23 серпня, її має офіційно відкрити президент України Петро Порошенко.

    Джерело: УНН

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