«Укроборонпром» повернув контроль над держкомпанією «Укрспецекспорт»



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В компанії «Укрспецекспорт» розпочато внутрішнє розслідування

Керівництво «Укроборонпрому» підписало наказ про скасування нової редакції статуту «Укрспецекспорту»

Державний концерн «Укроборонпром» повернув собі контроль над держкомпанією «Укрспецекспорт», що входить до його складу.

Про це повідомив заступник гендиректора «Укроборонпрому» з питань трансформацій Роман Бондар.

«Сьогодні повернули контроль над найбільшим експортером - компанією «Укрспецекспорт». У сім'ю. Адже дика жерсть - одна частина компанії рейдерить іншу», - написав Бондар у Facebook.

В «Укроборонпромі» повідомили в коментарі «Інтерфакс-Україна», що керівництво підписало наказ про скасування нової редакції статуту «Укрспецекспорту».

Іншим наказом в компанії розпочато внутрішнє розслідування для з'ясування всіх обставин його зміни.

Як повідомлялося, новопризначений генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус заявив, що держконцерн має стати холдинговою компанією, куди мають бути передані акції підприємств.