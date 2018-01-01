«Укрпошта» минулого року сплатила в бюджет 1,65 млрд грн

В «Укрпошті» похизувалися досягненнями за 2017 рік

ПАТ «Укрпошта» виплатила на користь держави загалом 1 650 428 тисяч гривень у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба компанії. Майже половина коштів - 787 мільйонів гривень - єдиний соціальний внесок. [READ_MORE] Також серед виплачених коштів понад 10 мільйонів гривень склав податок на прибуток, а податок на додану вартість -



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В «Укрпошті» похизувалися досягненнями за 2017 рік

ПАТ «Укрпошта» виплатила на користь держави загалом 1 650 428 тисяч гривень у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Майже половина коштів - 787 мільйонів гривень - єдиний соціальний внесок.

Також серед виплачених коштів понад 10 мільйонів гривень склав податок на прибуток, а податок на додану вартість - 217,8 мільйонів гривень.

Податок на доходи фізичних осіб - 536,8 млн грн;

військовий збір - 50 млн грн,

податок на майно - 45,2 млн грн,

інші податки, збори та обов'язкові платежі - 3,1 млн грн.

«Так, сума відрахувань «Укрпошти» до бюджету країни еквівалентна майже 40 тисячам виплат по народженню дитини, річним мінімальним зарплатам 43 тисяч працівників, за ці кошти можна закупити 5 тисяч автомобілів для кур’єрської доставки або 100 бронемашин для українського війська», - йдеться в повідомленні.

У компанії повідомляють, що вони також змогли направити 230,3 млн грн капітальних інвестицій на реформування та розвиток.

Фонд оплати праці робітників «Укрпошти» склав 3,3 млрд грн, а відрахування на соціальні заходи – понад 800 млн грн.

Крім того, прес-служба зазначає, що протягом 2017 року компанія придбала 279 нових авто, що більше, ніж за останні 5 років, та закупила 8 300 комп’ютерів.

«Укрпошта» також розробила та впровадила нові посилочні продукти, серед них – «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт», Smartbox. До слова, стали доступними перекази між картками, оплата послуг онлайн та послуга «З картки додому». З’явилися нові сервіси - інтеграція АПІ, «Особистий кабінет», СМС-інформування, повідомлення на Viber, чат-боти у Facebook, Telegram та Viber.