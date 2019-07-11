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    «Укрпошта» погрожує з 1 січня припинити доставку пенсій

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    «Укрпошта» погрожує з 1 січня припинити доставку пенсій

    Гендиректор «Укрпошти» оприлюднив відкритий лист, адресований уряду

    З 1 січня 2020 року «Укрпошта» буде здійснювати доставку пенсій лише за умови надання економічно обґрунтованого або ринкового тарифу з боку уряду та Пенсійного Фонду України.

    Про це 11 липня у Facebook повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, опублікувавши відкритий лист, адресований уряду.

    «Укрпошта», як і країна, сьогодні має вибір - стати однією з найуспішніших компаній України та об’єктом інвестицій міжнародних гравців, або зникнути, знову перетворившись в совковий «собес». Ми доклали багато зусиль, щоб набути шанс на зміни і більше не бажаємо його втрачати, стаючи заручниками політики та пустих обіцянок, ставлячи під загрозу майбутнє 2-го роботодавця України», - заявив Смілянський.

    Гендиректор «Укрпошти» зауважив, що озвучує проблему завчасно, «щоб Кабмін мав час на затвердження тарифу або ж усі сторони встигли підготуватися до відкритого тендеру».

    Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним наказ Міністерства інфраструктури про запровадження мобільних відділень «Укрпошти», які замінили стаціонарні відділення у населених пунктах з населенням до 2 тисяч осіб.

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