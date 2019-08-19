Укртелеком виставлять на аукціон через борги перед Ощадбанком



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Акції Укртелекому заарештували за борг у 1,8 млрд грн

Раніше державний Ощадбанк виграв у Укртелекому спір щодо договору купівлі-продажу облігацій на 1,5 млрд грн

Арештовані виконавчою службою 93% акцій Укртелекому мають бути продані для погашення 1,8 млрд грн боргу власника компанії - ТОВ «ЕСУ» - перед АТ Ощадбанк.

Про це повідомляє пресслужба державного банку.

Як зазначається в повідомленні, виконавча служба наклала арешт на майже 93% акції Укртелекому за борги ТОВ «ЕСУ» (власник пакета акцій Укртелекому) перед Ощадбанком після двох років судових суперечок.

За даними Ощадбанку, ТОВ «ЕСУ» не здійснило погашення облігацій та не сплатило нарахований купонний дохід.

Раніше державний Ощадбанк виграв у Укртелекому спір щодо договору купівлі-продажу облігацій на 1,5 млрд грн. Верховний суд ухвалив нове рішення, яким повністю відмовив Укртелекому в задоволенні його позовних вимог до Ощадбанку щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій.

За даними Ощадбанку, 15.09.2015 між Укртелекомом та Ощадбанком було укладено договір, згідно з яким банк зобов’язався передати у власність Укртелекому, а останній зобов’язався не пізніше 15.03.2017 прийняти та оплатити облігації ТОВ «ЕСУ» (власник контрольного пакета акцій Укртелекому) серії С за ціною 1 млрд грн плюс накопичений купонний доход за облігаціями. У серпні 2017 року Укртелеком подав до Господарського суду м. Києва позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.