«Укрзалізниця» не обґрунтувала як слід запропоновану уніфікацію тарифів на порожняк



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За словами Ляпіної, аналіз розробника є «поверхневим і недостатнім»

Представники транспортної галузі не провели достатній аналіз для ухвалення наказу Мінінфраструктури «Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України, та пов'язаних з ними послуг, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів».

Таку думку висловила голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна на засіданні щодо з'ясування реальної ситуації на ринку залізничних перевезень, пише «Мінпром».

«Аналіз, який зробив розробник, м'яко кажучи, поверхневий, недостатній і не охоплює всі ті питання, які сьогодні піднімалися»,«Аналіз, який зробив розробник, м'яко кажучи, поверхневий, недостатній і не охоплює всі ті питання, які сьогодні піднімалися», – сказала вона.

Водночас Ляпіна підкреслила, що цейй аналіз повинен бути проведений Міністерством інфраструктури, «але все робиться на «Укрзалізниці», хоча вона господарюючий суб'єкт і абсолютно природно дивиться на цей процес у власних інтересах».

Голова Держрегуляторної служби висловила впевненість, що до наступного засідання, яке відбудеться 29 серпня, розробник попрацює над своїм аналізом та арґументацією. «Тому що насправді арґументація в ході сьогоднішнього обговорення змінилася. Спочатку мова йшла про те, що це все в інтересах клієнтів, врешті виявилося, що це все робиться з іншою метою», – наголосила вона.

За словами Ляпіної, наказ Мінінфраструктури виглядає просто як приховане підвищення інфраструктурної складової у з/д тариф, яка абсолютно не дерегульовувалась. «Дерегулювали тільки вагонну складову. А в даному випадку, хоча мова йде про вагони і їх повернення насправді, як зазначили фахівці, це інфраструктурна складова», – наголосила Ляпіна.

«Третє питання, яке хвилює мене найбільше. Сталася дерегуляція вагонної складової, одним з наслідків повинно було стати вирівнювання ціни вагонів залізниці та приватного ринку. Сьогодні всі учасники, і «УЗ», і бізнес, який користується послугами як «УЗ», так і приватних перевізників, підтвердили, що вирівнювання не сталося. Ціни («УЗ» і приватних компаній – Ред.) залишилися з великою різницею, тобто доступність послуг з урахуванням приватних вагонів чимось складним, і ніхто не відповідає на питання, чим саме?» – наголосила вона.

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і «Укрзалізниці» щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства «Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язаних з ними послуг, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів». На їхню думку, запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому вимірі на 5 млрд грн на рік.