«Укрзалізниця» показала оновлений логотип (фото)
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Фото: ТСН
Презентація 27 вересня відбувається на Центральному залізничному вокзалі Києва
ПАО «Укрзалізниця» 27 вересня представила оновлений корпоративний логотип.
«Тепер він поєднує кращі традиції компанії та її потужний потенціал розвитку», - заявили у прес-службі компанії.
Презентація відбувається на Центральному залізничному вокзалі Києва.
На першу колію вокзалу «Київ-Пасажирський» буде подано пасажирський та вантажний потяги, забрендовані новим логотипом, присутнім продемонструють зразки брендованої продукції.
Попередній логотип виглядав так:
Джерело: ТСН