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    «Укрзалізниця» показала оновлений логотип (фото)

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    «Укрзалізниця» показала оновлений логотип (фото)
    Фото: ТСН

    Презентація 27 вересня відбувається на Центральному залізничному вокзалі Києва

    ПАО «Укрзалізниця» 27 вересня представила оновлений корпоративний логотип.

    «Тепер він поєднує кращі традиції компанії та її потужний потенціал розвитку», - заявили у прес-службі компанії.

    Презентація відбувається на Центральному залізничному вокзалі Києва.

    На першу колію вокзалу «Київ-Пасажирський» буде подано пасажирський та вантажний потяги, забрендовані новим логотипом, присутнім продемонструють зразки брендованої продукції.

    Попередній логотип виглядав так:

    Джерело: ТСН

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