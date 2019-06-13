«Укрзалізниця» попередила про збої на сайті продажу квитків
Фахівці «Укрзалізниці» вживають заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи booking.uz.gov.ua
ПАТ «Укрзалізниця» у четвер, 13 червня, попередила пасажирів про можливі тимчасові збої у роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua.
«Через збільшення навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові збої у її роботі», - повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що наразі фахівці «Укрзалізниці» вживають усіх заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила на літній період ще чотири додаткові поїзди, збільшивши кількість додаткових поїздів до 30.
Як повідомлялося, раніше «Укрзалізниця» призначила 26 додаткових літніх поїздів і додаткові рейси графікових поїздів у напрямку морських курортів України. Квитки на додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах.