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    «Укрзалізниця» попередила про збої на сайті продажу квитків

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    «Укрзалізниця» попередила про збої на сайті продажу квитків

    Фахівці «Укрзалізниці» вживають заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи booking.uz.gov.ua

    ПАТ «Укрзалізниця» у четвер, 13 червня, попередила пасажирів про можливі тимчасові збої у роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua.

    «Через збільшення навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові збої у її роботі», - повідомила пресслужба компанії.

    Зазначається, що наразі фахівці «Укрзалізниці» вживають усіх заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила на літній період ще чотири додаткові поїзди, збільшивши кількість додаткових поїздів до 30.

    Як повідомлялося, раніше «Укрзалізниця» призначила 26 додаткових літніх поїздів і додаткові рейси графікових поїздів у напрямку морських курортів України. Квитки на додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах.

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