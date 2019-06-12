«Укрзалізниця» призначила ще чотири додаткові літні потяги



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Таким чином, «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів до 30

«Укрзалізниця» призначила на літній період ще чотири додаткові поїзди, збільшивши кількість додаткових поїздів до 30, повідомила прес-служба компанії в середу.

Так, поїзд №227/228 Київ-Бердянськ курсуватиме з Києва 31 травня, а також з 2 червня по 22 вересня через день. Із Бердянська поїзд курсуватиме з 1 червня по 23 вересня через день.

Додатковий поїзд №114/118 Чернівці-Генічеськ призначений з відправленням із Чернівців з 30 травня по 7 вересня щодня, з Генічеська - з 1 червня по 9 вересня щодня.

Поїзд №274 Львів-Одеса курсуватиме з 14 червня по 30 серпня через день.

Також призначено поїзд №290 Чернівці-Одеса, який вирушить у рейси 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 29 і 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28 і 30 серпня.

Як повідомлялося, раніше «Укрзалізниця» призначила 26 додаткових літніх поїздів і додаткові рейси графікових поїздів у напрямку морських курортів України. Квитки на додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах.