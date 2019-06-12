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    «Укрзалізниця» призначила ще чотири додаткові літні потяги

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    «Укрзалізниця» призначила ще чотири додаткові літні потяги

    Таким чином, «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів до 30

    «Укрзалізниця» призначила на літній період ще чотири додаткові поїзди, збільшивши кількість додаткових поїздів до 30, повідомила прес-служба компанії в середу.

    Так, поїзд №227/228 Київ-Бердянськ курсуватиме з Києва 31 травня, а також з 2 червня по 22 вересня через день. Із Бердянська поїзд курсуватиме з 1 червня по 23 вересня через день.

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    Додатковий поїзд №114/118 Чернівці-Генічеськ призначений з відправленням із Чернівців з 30 травня по 7 вересня щодня, з Генічеська - з 1 червня по 9 вересня щодня.

    Поїзд №274 Львів-Одеса курсуватиме з 14 червня по 30 серпня через день.

    Також призначено поїзд №290 Чернівці-Одеса, який вирушить у рейси 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 29 і 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28 і 30 серпня.

    Як повідомлялося, раніше «Укрзалізниця» призначила 26 додаткових літніх поїздів і додаткові рейси графікових поїздів у напрямку морських курортів України. Квитки на додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах.

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