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    «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності

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    «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності

    Квитки на ці поїзди вже з’явилися у касах та в онлайн-продажу

    ПАТ «Укрзалізниця» призначила чотири додаткових поїзди на вихідні до Дня Незалежності України.

    Про це 8 серпня на своїй сторінці у Facebook повідомив  в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

    «В онлайн-продажу та касах залізничних вокзалів вже з’явились квитки на додаткові поїзди до Дня Незалежності», - написав Кравцов.

    В списку додаткових поїздів опинилися: №177 Київ – Хмельницький, №179 Київ – Дніпро, №197/198 Київ – Ковель, №243/244 Київ – Львів.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запустила 23 поїзди за популярними влітку напрямами.

    В червні «Укрзалізниця» презентувала нову послугу - в тестовому режимі в деяких поїздах почали пропонувати пасажирам комплексне харчування.

    Нагадаємо, 30 травня в Україні на 12% виросла вартість квитків на поїздки залізницею.

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