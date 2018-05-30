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    В Україні подорожчали залізничні квитки

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    В Україні подорожчали залізничні квитки

    Нинішні зміни тарифів не останні цього року

    З середи, 30 травня, в Україні на 12% виросла вартість квитків на поїздки залізницею.

    Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

    Збільшення тарифів в «Укрзалізниці» пояснили прагненням до рентабельності перевезень, так як, за інформацією компанії, в останні роки залізничники працюють у збиток.

    Зазначається, що пасажири, які придбали квитки на дати пізніше 30 травня, доплачувати різницю у зв’язку з подорожчанням не повинні.

    Відомо, що нинішнє подорожчання не останнє цього року. Восени вартість залізничних квитків ще раз виросте на 12%.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» підвищить ціни на квитки на всі поїзди, окрім 1-го класу Інтерсіті+.

    Зміниться й вартість квитків на електрички. У компанії зазначили, що тарифи на приміські перевезення встановлюються за узгодженням з місцевою владою.

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