В Україні подорожчали залізничні квитки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нинішні зміни тарифів не останні цього року

З середи, 30 травня, в Україні на 12% виросла вартість квитків на поїздки залізницею.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Збільшення тарифів в «Укрзалізниці» пояснили прагненням до рентабельності перевезень, так як, за інформацією компанії, в останні роки залізничники працюють у збиток.

Зазначається, що пасажири, які придбали квитки на дати пізніше 30 травня, доплачувати різницю у зв’язку з подорожчанням не повинні.

Відомо, що нинішнє подорожчання не останнє цього року. Восени вартість залізничних квитків ще раз виросте на 12%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» підвищить ціни на квитки на всі поїзди, окрім 1-го класу Інтерсіті+.

Зміниться й вартість квитків на електрички. У компанії зазначили, що тарифи на приміські перевезення встановлюються за узгодженням з місцевою владою.