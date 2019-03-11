  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Укрзалізниця» запускає нічний експрес до Маріуполя

    • Розсилка
    <p>Продаж квитків на експрес вже відкрито</p> - «Укрзалізниця» запускає нічний експрес до Маріуполя

    Продаж квитків на експрес вже відкрито

    Вагони у складі поїзда будуть модернізовані

    Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов повідомив, що з 30 березня почне курсувати нічний експрес на Донеччину.

    «На 2 години швидше поїздом до Маріуполя. Зараз час в дорозі - більше 17 годин. «Укрзалізниця» обіцяла, що поїзди будуть курсувати швидше. З урахуванням оптимального балансу між вантажними перевезеннями та пасажирськими - 2 години - це максимум, який зараз ми можемо зробити з наявною інфраструктурою», - написав Кравцов у Facebook.

    За його словами, продаж квитків на експрес вже відкрито.

    «Вагони у складі будуть модернізовані (після ремонту - як нові). Графік - зручний. Ввечері сідаєте в поїзд – зранку в місці призначення», - додав Кравцов.

    Раніше повідомлялося, що Центральний залізничний вокзал в Києві в 2018 році обслужив 23,4 млн пасажирів у дальньому сполученні.

    Читайте також
    Маріуполь Укрзалізниця Донеччина потяг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ