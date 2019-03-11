«Укрзалізниця» запускає нічний експрес до Маріуполя



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Продаж квитків на експрес вже відкрито

Вагони у складі поїзда будуть модернізовані

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов повідомив, що з 30 березня почне курсувати нічний експрес на Донеччину.

«На 2 години швидше поїздом до Маріуполя. Зараз час в дорозі - більше 17 годин. «Укрзалізниця» обіцяла, що поїзди будуть курсувати швидше. З урахуванням оптимального балансу між вантажними перевезеннями та пасажирськими - 2 години - це максимум, який зараз ми можемо зробити з наявною інфраструктурою», - написав Кравцов у Facebook.

За його словами, продаж квитків на експрес вже відкрито.

«Вагони у складі будуть модернізовані (після ремонту - як нові). Графік - зручний. Ввечері сідаєте в поїзд – зранку в місці призначення», - додав Кравцов.

Раніше повідомлялося, що Центральний залізничний вокзал в Києві в 2018 році обслужив 23,4 млн пасажирів у дальньому сполученні.