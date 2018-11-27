«Укрзалізниця» змінила назву



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Незважаючи на зміну типу з публічного на приватне акціонерне, товариство, як і раніше, повністю залишається у власності держави - наголосив керівник відомства

«Укрзалізниця» змінила назву і тепер називається Акціонерне товариство «Українська залізниця». Про це повідомили в прес-службі компанії.

«Сьогодні, 27 листопада, державним реєстратором проведено реєстрацію змін до статуту «Укрзалізниці». Його нову редакцію було затверджено постановою Кабінету міністрів України від 31 жовтня 2018. Серед іншого, зокрема, змінилося найменування товариства. Відтепер українською мовою назва товариства буде виглядати так: повне - акціонерне товариство «Українська залізниця», скорочене - АТ «Укрзалізниця»; англійською мовою: повна - joint stock company Ukrainian railways, скорочене - JSC Ukrainian railways, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що таке рішення Кабміну було викликане необхідністю привести статут «Укрзалізниці» у відповідність до змін у законодавстві, що регулює діяльність акціонерних товариств. Також змінився тип товариства на приватне акціонерне товариство. Однак, за словами керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, «незважаючи на зміну типу з публічного на приватне акціонерне, товариство, як і раніше, повністю залишається у власності держави. 100% акцій «Укрзалізниці» належать державі і їх не може бути відчужено».

Нагадаємо, 2017 рік «Укрзалізниця» закінчила з прибутком в 114 млн грн і EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) 20,06 млрд грн.

ПАТ «Укрзалізниця» розпочало свою господарську діяльність 1 грудня 2015 року.