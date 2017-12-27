Умеров і Чийгоз розкажуть у Брюсселі про ситуацію в окупованому Криму

Очільники Меджлісу кримськотатарського народу виступлять на слуханнях у Європарламенті

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров й Ахтем Чийгоз 24 січня виступлять в Європарламенті на слуханнях, присвячених ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму. На слуханнях в законодавчому органі ЄС у Брюсселі обговорюватимуть також можливості сприяння Європейського парламенту в припиненні порушень і захисті



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Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров

Очільники Меджлісу кримськотатарського народу виступлять на слуханнях у Європарламенті

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров й Ахтем Чийгоз 24 січня виступлять в Європарламенті на слуханнях, присвячених ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму.

На слуханнях в законодавчому органі ЄС у Брюсселі обговорюватимуть також можливості сприяння Європейського парламенту в припиненні порушень і захисті засадничих прав на півострові.

Протягом обговорень, які пройдуть в підкомітеті Європарламенту з прав людини, також презентують дослідження аналітичного центру євроустанови під назвою «Ситуація із правами людини в Україні та відповідь Європейського союзу, включно із відповідною діяльністю Європейського парламенту».

Нагадаємо, російська влада 25 жовтня звільнила засуджених в анексованому Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передала їх Туреччині. Після цього Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Як повідомлялося, що Чийгоз та Умеров планують у московському суді вимагати від адміністрації президента РФ Володимира Путіна пояснень, на якій підставі їх вивезли з Криму до Туреччини.

23 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію гарантувати повагу прав людини і безпеку всіх людей, які живуть в анексованому Криму, зняти заборону на Меджліс кримськотатарського народу і заборону на в’їзд кримськотатарським лідерам, звільнити всіх українських в’язнів, гарантувати доступ для міжнародних організацій до Криму. Водночас ПАРЄ вимагає від Москви припинити політику «переміщення населення» в анексованому Криму.

Джерело: Радіо Свобода