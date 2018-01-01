ПАРЄ вимагає від Росії зупинити військову агресію проти України

Асамблея закликає російську владу призупинити всю фінансову та військову підтримку, надану незаконним збройним угрупованням на Донбасі

Парламентська асамблея Ради Європи закликає Російську Федерацію припинити військову агресію проти України та припинити всю фінансову та військову підтримку незаконних збройних угруповань в Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться в резолюції «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яка була підготовлена депутатом Егідіусом



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Фото: Уніан Засідання зимової сесії ПАРЄ, 23 січня

Асамблея закликає російську владу призупинити всю фінансову та військову підтримку, надану незаконним збройним угрупованням на Донбасі

Парламентська асамблея Ради Європи закликає Російську Федерацію припинити військову агресію проти України та припинити всю фінансову та військову підтримку незаконних збройних угруповань в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться в резолюції «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яка була підготовлена депутатом Егідіусом Варейкісом (Литва, група Європейської народної партії).

Резолюція була проголосована сьогодні в рамках зимової сесії ПАРЄ.

«За» проголосувало 56 депутатів, «проти» - нуль, «утрималися» - 10 з 66 депутатів, які взяли участь в голосуванні.

«Асамблея закликає російську владу призупинити всю фінансову та військову підтримку, надану незаконним збройним угрупованням в Донецькій та Луганській областях, припинити визнавати їхні паспорти та інші документи, включаючи рішення суду та документи, які підтверджують право на нерухомість, видані на території, підконтрольній незаконним збройним угрупованням в Луганській та Донецькій областях», - йдеться в резолюції.

ПАРЄ також закликала РФ гарантувати повагу прав людини та безпеку всіх людей, які живуть в анексованому Криму, зняти заборону на Меджліс кримськотатарського народу і заборону на в’їзд кримськотатарським лідерам, звільнити всіх українських в’язнів, які утримуються в РФ та анексованому Криму, а до того часу, коли вони будуть звільнені, дозволити спостерігати за станом їх здоров’я та умовами утримання міжнародним спостерігачам та міжнародним організаціям.

Крім того, Асамблея закликала Москву гарантувати доступ для міжнародних організацій до Криму, а також використати свій вплив на збройні групи, які контролюють території Донецької та Луганської областей з тим, щоби вони звільнили всіх затриманих осіб.

Водночас ПАРЄ вимагає від РФ припинити політику переміщення населення в анексованому Криму, яку Росія здійснює, переселяючи на півострів власне населення, та припинити військову агресію проти України і відновити її територіальну цілісність.

Нагадаємо, 23 січня ПАРЄ прийняла резолюцію щодо мов нацменшин без згадки про Україну.

Також повідомлялося, що Росія може повернутися до ПАРЄ у вересні.

Джерело: УНІАН