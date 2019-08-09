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    Унікальна знахідка в Острозі: крім зброї часів Другої світової, знайдено коробку із сірниками (фото)

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    <p>Знайдені коробку із сірниками, посвідку на пересування окупованою фашистами територією та деякі одиниці зброї передадуть до Острозького краєзнавчого музею</p> - Унікальна знахідка в Острозі: крім зброї часів Другої світової, знайдено коробку із сірниками (фото)

    Знайдені коробку із сірниками, посвідку на пересування окупованою фашистами територією та деякі одиниці зброї передадуть до Острозького краєзнавчого музею

    Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

    Сьогодні, 9 серпня, на місці події продовжують працювати спеціалісти-вибухотехніки

    В Острозі на Рівненщині бригада робітників під час земляних робіт виявила майже 300 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

    Випадок стався 8 серпня під час розбирання старої будівлі, яка розташована за кілька метрів від новозбудованого приміщення Острозького відділу поліції.

    «Із місця події правоохоронці вилучили частину гвинтівки з маркуванням, частину кулемета, гвинтівку із зміною конструкції, дерев’яну шкатулку із патронами різного калібру в кількості 113 штук, кулеметна стрічка з патронами в кількості 50 шт, 11 касет з патронами загальною кількістю 55 штук, 57 патронів насипом, 12 різних гранат, 2 запали до гранат, пістолет «Штаєр» зразка 1912 року», - заявили в поліції.

    Вирішується питання про подальше знешкодження зброї.

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    Унікальна знахідка в Острозі: крім зброї часів Другої світової, знайдено коробку із сірниками (фото)
    Унікальна знахідка в Острозі: крім зброї часів Другої світової, знайдено коробку із сірниками (фото)
    Унікальна знахідка в Острозі: крім зброї часів Другої світової, знайдено коробку із сірниками (фото)
    Унікальна знахідка в Острозі: крім зброї часів Другої світової, знайдено коробку із сірниками (фото)
    Унікальна знахідка в Острозі: крім зброї часів Другої світової, знайдено коробку із сірниками (фото)
    Унікальна знахідка в Острозі: крім зброї часів Другої світової, знайдено коробку із сірниками (фото)
    Унікальна знахідка в Острозі: крім зброї часів Другої світової, знайдено коробку із сірниками (фото)
    Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

    «На місці події також виявили посвідку, яка дозволяла громадянину пересуватися окупованою фашистами територією, а також коробку із сірниками. Ці речі, а також деякі одиниці зброї ми передаватимемо до Острозького краєзнавчого музею для збереження нашої історії», - повідомив очільник поліції Рівненської області Валерій Самчук.

    Фото: Facebook Сергія Князєва
    Фото: Facebook Сергія Князєва

    Сьогодні, 9 серпня, на місці події продовжують працювати спеціалісти-вибухотехніки. Для детальнішого дослідження земельної ділянки до роботи залучили екскаватор.

    Як відомо, раніше голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у місті Острог був знайдений схрон зі зброєю, припустивши, що можливо в роки війни в старому будинку була «поліцейська управа, штаб-квартира УПА чи тюрма НКВС».

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