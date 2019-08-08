Поліцейська управа, штаб-квартира УПА чи тюрма НКВС: в Острозі поліція знайшла унікальний схрон



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Фото: facebook.com/sergii.knyazev

За словами Сергія Князєва, під приміщенням знаходяться численні недосліджені катакомби

У місті Острог на Рівненщині при розбиранні будівлі відділу поліції був винайдений схрон зі зброєю. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв у Facebook.

«Таємниці історії. Сьогодні при розбиранні будівлі відділу поліції в місті Острог на Рівненщині (будуємо нове триповерхове приміщення) був винайдений схрон зі зброєю: дві угорські осколкові гранати зразка 1936 року (М-36), чотири німецькі гранати М-24, дві радянські гранати РГД-33, австрійський пістолет Штаєр зразка 1912 року, набої різних калібрів (до рушниць різних типів зброї ІІ світової війни), радянські гвинтівки Мосіна, листівки та інші артефакти часів ІІ світової війни… Відлуння буремних 40-х», - написав Князєв.

«Що це було: поліцейська управа? Штаб-квартира УПА чи тюрма НКВС», - розмірковує голова Нацполіції.

Він додав, що під приміщенням знаходяться численні недосліджені катакомби.