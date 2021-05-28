Уперше в Україні судове рішення ухвалено на користь вкладників банку-банкрута

Колишні керівники банку «Укоопспілка» авиплатять вкладникам майже 77 млн грн

Велика Палата Верховного Суду повідомила, що розглянула справу за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) як ліквідатора банку «Укоопспілка» до колишніх керівників цього банку. Рішення суду стало першим позитивним прецедентом в українському судочинстві на користь вкладників банків-банкрутів.

Суть позову – відшкодування колишніми керівниками банку шкоди, заподіяної вкладникам.

Суть судового рішення – Велика Палата Верховного Суду повністю задовольнила позов Фонду гарантування та ухвалила стягнути з колишніх керівників банку «Укоопспілка» солідарно майже 77 млн грн. Як зазначено у заяві ВС, «Велика Палата врахувала їхній обов`язок діяти якнайкраще в інтересах банку, тобто всіх його акціонерів та клієнтів».

Серед відповідачів значилися колишні члени правління та наглядової ради банку.

«Уперше в практиці в Україні притягуються до солідарної відповідальності особи, пов’язані з банком, що ліквідується. Зазначене рішення суду розблоковує інші аналогічні справи. Наразі Фондом гарантування ініційовано 64 справи щодо стягнення шкоди з менеджменту та власників банків, що ліквідуються. Понад 30 з них були зупинені у зв’язку з розглядом цієї справи. Прийняте рішення допоможе розпочати розгляд цих справ по суті», – сказав заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков.

Усі висновки Великої Палати Верховного Суду по справі «Укоопспілки» будуть враховуватись іншими судами всіх інстанцій під час розгляду аналогічних спорів.

Наразі Фондом гарантування ініційовано 64 аналогічні справи до 774 відповідачів (акціонери та пов’язані особи неплатоспроможних банків) на загальну суму понад 97,2 млрд грн, 36 із яких було зупинено до розгляду Великою Палатою Верховного Суду справи Укоопспілки.

Крім того, на судове рішення чекають позови Фонду гарантування до таких банків-банкрутів:

банк «Траст» – у сумі 395 млн грн;

банк «Даніель» – у сумі 1,13 млрд грн;

Західінкомбанку – у сумі 123,3 млн грн;

банку «Стандарт» – у сумі 764 млн грн;

банку «Тавріка» – у сумі 2,68 млрд грн;

банку «Золоті ворота» – у сумі 563,2 млн грн;

Легбанку – у сумі 412,2 млн грн;

Дельта-Банку – у сумі 19,83 млрд грн;

Імексбанку – у сумі 18,98 млрд грн;

банку «Надра» – у сумі 10 млрд грн;

банку «Форум» – у сумі 1,99 млрд грн;

банку «Київська Русь» – у сумі 1,67 млрд грн;

Кредитпромбанку – у сумі 532,9 млн грн.

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