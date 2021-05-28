Українські банки визначили, кому найохочіше даватимуть кредити в 2021 році

Пандемія вплинула на перегляд стратегічних планів та пріоритетів банків

Банки надаватимуть найбільше кредитів в 2021 році аграріям. Про це інформує «Фінансовий клуб» у проєкті «50 провідних банків України – 2021».

Голова правління ПУМБ Сергій Черненко розповів, що останніми роками однією з найпривабливіших сфер для банківського кредитування став агросектор, який стрімко розвивається та інвестує в свій розвиток.

На думку голови правління ОТП Банку Володимира Мудрого, пріоритетними галузями залишаються сільське господарство, виробництво та торгівля. «Якщо додати фактор потенціалу експортного складника, то перспективи в цих індустріях очевидні й в теперішній ситуації», – пояснив він.

«Сподіваємося, що клієнти почнуть почуватися більш впевнено та проявлятимуть інтерес не тільки до антикризового фінансування, а й до кредитів на придбання техніки, обладнання, транспорту і на поповнення обігового капіталу», – переконаний Черненко.

Пандемія вплинула на перегляд стратегічних планів та пріоритетів банків. Вони побачили, які бізнеси є більш адаптованими до нової реальності, в якій локдаун може зупинити бізнес одних позичальників і жодним чином не вплинути на інших.

«Максимально цікавими залишаються галузі, які пов’язані з щоденним споживанням населення, з виробництвом та продажем товарів першої необхідності й продуктів харчування, із забезпеченням критично важливої інфраструктури. Ми також бачимо перспективу в логістиці – йдеться про інтернет-торгівлю e-сommerce, яка доповнює вже наявні та всім відомі канали доставки продуктів і послуг клієнтам», – висловив думку голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій Панов.

Додамо, що перехід на виплату пенсій у безготівковій формі відбуватиметься поступово.