Уряд додатково оцінить шкоду від нових російських санкцій



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Експорт товарів з України до Росії у 2018 році зменшився на 7,2%, або на 282,4 млн дол. і склав 3,7 млрд дол

В уряді планують найближчим часом додатково оцінити шкоду від запровадження санкцій з боку Російської Федерації, а також визначити першочергові дії з мінімізації можливих негативних наслідків для економіки України від таких заходів. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Такі кроки з боку Російської Федерації є очікуваними. Разом з тим, найближчим часом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з іншими органами державної влади, зокрема Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Державною фіскальною службою України та іншими планується провести додаткову оцінку запроваджених Російською Федерацією заходів, а також обговорити додаткові першочергові дії щодо мінімізації можливих негативних наслідків для економіки України», - зазначили в прес-службі.

При цьому в МЕРТ додали, що уряд України доклав значних зусиль, спрямованих на поступове заміщення імпорту товарів з РФ – як за рахунок нарощування обсягів внутрішнього виробництва, а також через переорієнтацію експорту на внутрішній ринок та диверсифікацію напрямів поставок з інших країн, зокрема ЄС.

Таким чином, експорт товарів з України до Росії у 2018 році зменшився на 7,2%, або на 282,4 млн дол. і склав 3,7 млрд дол. Частка Росії у загальному обсязі експорту товарів з України зменшилась до 7,7% порівняно з 9,1% у 2017 році. Частка Росії у загальному обсязі імпортних надходжень до України також поступово зменшується (у 2017 році склала 14,5%, а у 2018 році 14,2%). При цьому зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг з країнами ЄС за 2018 рік збільшився на 13,4% і склав 49,3 млрд доларів. Частка країн ЄС в товарообігу за підсумками 2018 року вже становить 41,1%.

Нагадаємо, у Російський Федерації опублікували постанову «Про внесення змін в постанову уряду РФ від 18 квітня 2019 року № 460-25» про перелік товарів, заборонених до ввезення з України.