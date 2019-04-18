Взуття, труби і фуфайки. РФ опублікувала список заборонених українських товарів
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Розсилка
З України до РФ не можна буде ввозити одяг
Україна не зможе постачати в Росію низку товарів, включаючи одяг і взуття, а також труби і пакувальні матеріали.
Уряд РФ опублікував список українських товарів, ввезення яких вирішили заборонити з 18 квітня.
Зокрема, заборона накладається на імпорт труб з чорних металів, в тому числі для нафто- і газопроводів. Крім того, в список увійшли деякі види паперу і картону (некрейдовані, багатошарові, гофровані, ручного відливу, крафт-папір та крафт-картон некрейдовані), а також картонки, ящики, коробки, мішки, пакети й інша пакувальна тара.
Крім того, з України не можна буде ввозити взуття, костюми, сукні, спідниці, брюки, майки, фуфайки, светри, колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та інший одяг.
Україна також не зможе отримувати з Росії техніку, зокрема, трубоукладальники вантажопідйомністю менш як 90 тонн, деякі моделі бульдозерів, одноковшові навантажувачі, а також жатки і запасні частини до них.
Згідно з постановою, експорт вугілля і нафтопродуктів з Росії буде здійснюватися за дозволами Мінекономрозвитку РФ.
При отриманні дозволу можна буде постачати в Україну кам'яне вугілля, брикети, котуни та аналогічні види твердого палива з кам'яного вугілля, кокс або напівкокс з кам'яного вугілля, лігніту або торфу, а також іншу продукцію вугільної промисловості.
Також за наявності дозволу, можна буде постачати бензини, дизпаливо, пропан, бутан та інші зріджені гази.
При цьому постановою вводиться повна заборона на експорт нафти в Україну.
Нагадаємо, тиждень тому Кабмін України розширив ембарго на російські товари.