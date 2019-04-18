Взуття, труби і фуфайки. РФ опублікувала список заборонених українських товарів



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До РФ заборонили ввозити українське взуття

З України до РФ не можна буде ввозити одяг

Україна не зможе постачати в Росію низку товарів, включаючи одяг і взуття, а також труби і пакувальні матеріали.

Уряд РФ опублікував список українських товарів, ввезення яких вирішили заборонити з 18 квітня.

Зокрема, заборона накладається на імпорт труб з чорних металів, в тому числі для нафто- і газопроводів. Крім того, в список увійшли деякі види паперу і картону (некрейдовані, багатошарові, гофровані, ручного відливу, крафт-папір та крафт-картон некрейдовані), а також картонки, ящики, коробки, мішки, пакети й інша пакувальна тара.

Крім того, з України не можна буде ввозити взуття, костюми, сукні, спідниці, брюки, майки, фуфайки, светри, колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та інший одяг.

Україна також не зможе отримувати з Росії техніку, зокрема, трубоукладальники вантажопідйомністю менш як 90 тонн, деякі моделі бульдозерів, одноковшові навантажувачі, а також жатки і запасні частини до них.

Згідно з постановою, експорт вугілля і нафтопродуктів з Росії буде здійснюватися за дозволами Мінекономрозвитку РФ.

При отриманні дозволу можна буде постачати в Україну кам'яне вугілля, брикети, котуни та аналогічні види твердого палива з кам'яного вугілля, кокс або напівкокс з кам'яного вугілля, лігніту або торфу, а також іншу продукцію вугільної промисловості.

Також за наявності дозволу, можна буде постачати бензини, дизпаливо, пропан, бутан та інші зріджені гази.

При цьому постановою вводиться повна заборона на експорт нафти в Україну.

Нагадаємо, тиждень тому Кабмін України розширив ембарго на російські товари.