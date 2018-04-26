Уряд ФРН знову захищає «Північний потік 2»

Берлін вважає Росію надійним постачальником

Один із представників німецького уряду заявив про те, що ФРН не стане більш залежною від російського газу після завершення роботи над створенням газогону «Північний потік 2». Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. При цьому представник уряду ФРН у своєму висновку послався на проведений до цього аналіз. Окрім того, як



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Берлін вважає Росію надійним постачальником

Один із представників німецького уряду заявив про те, що ФРН не стане більш залежною від російського газу після завершення роботи над створенням газогону «Північний потік 2».

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому представник уряду ФРН у своєму висновку послався на проведений до цього аналіз.

Окрім того, як відзначило дане джерело в німецькому кабінеті міністрів, РФ є надійним постачальником. Дану заяву було зроблено напередодні зустрічі Дональда Трампа і Ангели Меркель, яка має відбутися в п’ятницю.

Не виключено, що питання створення «Північного потоку 2» також буде обговорюватися в рамках переговорів, зважаючи на критику із боку США даного проекту і бажання 45-го очільника Білого дому забезпечити європейський ринок американським скрапленим газом замість російського трубопровідного.

Нагадаємо, заступник голови правління «Газпрому» Олександр Мєдвєдєв заявив про можливість створення третього газогону по дну Балтійського моря.