Уряд Іспанії виділив кошти на створення п’яти нових фрегатів



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Перший із кораблів класу F-110 має бути переданий флоту Іспанії вже в 2026 році

Фрегати проекту F-110 коштуватимуть 4,3 млрд. євро

Уряд Іспанії прийняв рішення про виділення 4,3 млрд євро на створення п’яти фрегатів нового покоління по проекту F-110. Очікується, що роботи над новими кораблями стартують вже в травні.

Про це пише ресурс Naval Today.

Перший із кораблів класу F-110 має бути переданий флоту Іспанії вже в 2026 році. Суднобудівельна компанія Navantia буде вести роботи по створенню нового класу фрегатів.

Кораблі класу F-110 матимуть кращу бойову інформаційну систему управління, а також радар S-діапазону. На сьогодні американська компанія Lockheed Martin, яка є розробником системи управління Aegis, працює над інтеграцією радару S-діапазону і бойової інформаційної системи управління на майбутніх іспанських фрегатах.

Фрегати нового покоління матимуть водозміщення в 6,1 тисяч тонн, а їх довжина складатиме 145 метрів. На озброєнні кораблі проекту F-110 матимуть носову гармату головного калібру, дві 30-мм гармати, протикорабельні ракети Harpoon, торпедні апарати і 16 комірок універсальної вертикальної пускової установки для ракет різних типів.

Нові фрегати мають замінити в ВМФ Іспанії фрегати класу Санта-Марія, які почали надходити на службу в 1986 році.

Раніше повідомлялося, що фрегат ВМС Іспанії «Санта Марія» та фрегат королівських ВМС Канади «Торонто» побували з дружнім візитом в Одесі.