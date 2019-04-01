До Одеси прибув фрегат НАТО «Торонто», очікують «Санта Марію»



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Командири «Торонто» і «Санта-Марії» за участю дипломатів своїх країн проведуть в Одесі зустрічі з командуванням ВМС ЗСУ і представниками місцевої влади

Кораблі НАТО кілька діб патрулювали у Чорному морі

Фрегат королівських ВМС Канади «Торонто» прибув вранці 1 квітня з дружнім візитом в Одеський порт. На підході ще один бойовий корабель НАТО - фрегат ВМС Іспанії «Санта Марія». Про це повідомили в прес-службі Військово-морських сил України, пише «Укрінформ».

«Фрегати «Торонто» та «Санта Марія» прибувають до Одеси після патрулювання у Чорному морі разом з іншими кораблями у складі 2-ї Постійної військово-морської групи НАТО протягом декількох діб», - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що командири «Торонто» і «Санта-Марії» за участю дипломатів своїх країн проведуть в Одесі зустрічі з командуванням ВМС ЗСУ і представниками місцевої влади.

Кораблі також візьмуть участь у навчаннях «Passex» спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря з метою підвищення сумісності з кораблями НАТО і держав-партнерів.

Крім того, команди фрегатів у визначені години прийматимуть на своїх кораблях відвідувачів.

Варто зазначити, що 26 березня в Чорному морі завершили тренування типу «Passex» тральщик «Капрікорн» ВМС Французької Республіки та ракетний катер «Прилуки» ВМС ЗС України, під час яких військові моряки відпрацювали взаємодію у складі загону кораблів та спільні протимінні дії.

За словами першого заступника командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, українські військові моряки вже тривалий час використовують різні методи впровадження стандартів НАТО під час підготовки екіпажів кораблів і катерів. Тому відпрацювання спільних тренувальних дій з іноземними кораблями на практиці дозволить досягти оперативну та технічну сумісність з флотами країн-членів Північноатлантичного альянсу.