Уряд Італії закрив порти для судна з врятованими мігрантами



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Серед врятованих біженців - 12 неповнолітніх дітей

Судно Mare Jonio днями врятувало біля берегів Лівії 49 мігрантів

Італійський уряд відмовив судну Mare Jonio під прапором Італії із врятованими мігрантами на борту пришвартуватися в одному з портів країни.

Як написав міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні ввечері у понеділок, 18 березня, у своєму Twitter, «порти як були, так і залишаються закритими».

Судно Mare Jonio днями врятувало біля берегів Лівії 49 мігрантів після того, як гумовий човен, яким вони пливли у напрямку Європи, затонув. Серед врятованих біженців - 12 неповнолітніх дітей, повідомляє агенція AFP.

Об'єднання неурядових організацій Mediterranea звернулося до італійського уряду з проханням визначити порт, у якому могло б пришвартуватися судно Mare Jonio.

Водночас міністерство внутрішніх справ Італії опублікувало у понеділок роз'яснення для неурядових організацій, які займаються порятунком мігрантів у Середземному морі. У ньому, зокрема, вказано, що хоча порятунок людей і є «пріоритетом», але проти тих, хто «свідомо порушує міжнародні, національні та європейські правила порятунку», мають бути застосовані санкції.

У повідомленні італійського уряду наголошується, що представникам неурядових організацій можуть бути висунуті обвинувачення у навмисному сприянні «торгівлі людьми» та нелегальній міграції до Італії.

Раніше повідомлялося, що на півдні Італії понад 1500 біженців витіснили з табору у Сан-Фердінандо у ході найбільшого виселення від початку антиімміграційних заходів правопопулістської влади в Італії.

Джерело: DW