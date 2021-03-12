Уряд розширив список ліків, заборонених до перевезення через кордон

МВС радить українцям ознайомитися із змінами, щоб не потрапити у халепу

До списку недозволених до переправки через кордон ліків додано понад 110 препаратів

В Україні розширили список недозволених до переміщення через кордон медичних препаратів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. До переліку потрапило понад 110 препаратів. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Днями Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів... В результаті цих змін перелік медичних препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів значно розширився», — йдеться в повідомленні.

Так, до переліку додали понад 110 недозволених до переміщення через кордон лікарських засобів. З детальним списком можна ознайомитися тут.

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«А це означає, що перевезення через державний кордон цих категорій медпрепаратів, які містять наркотичні та психотропні речовини, також будуть регламентуватися та при виявленні вилучатися на державному кордоні», — пояснюють в МВС.

Окрім того, Державна прикордонна служба просить громадян звернути увагу на такі зміни та детально ознайомитись зі списком цих препаратів, аби не мати зайвих клопотів під час перетину кордону.

За даними МВС, за два місяці цього року у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Державної прикордонної служби України самостійно, або разом із взаємодіючими органами вилучили близько 33 кілограмів наркотичних речовин, а також препаратів, що мають наркотичну або психотропну дію.