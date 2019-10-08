Уряд сьогодні почав приймати заявки на концесію порту «Херсон»



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Херсонський морський торговельний порт

Строк розгляду заявки для допущення до участі у конкурсі складає 14 днів

У газеті Верховної Ради «Голос України» від 8 жовтня опубліковано оголошення про початок подання заявок на участь у концесійному конкурсі у морському порту Херсон.

За даними пресслужби Мінінфраструктури, об'єктом концесії є цілісний майновий комплекс, що забезпечує комплексне надання послуг у морському порту Херсон та включає майно ДП «ХМТП» та майно ДП «АМПУ» згідно з визначеним концесієдавцем переліком, а також об'єкти, які мають бути спеціально створені або збудовані відповідно до умов концесійного договору. Концесія за результатами концесійного конкурсу надається на 30 років.

«Строк розгляду заявки для допущення до участі у конкурсі складає 14 днів, рекомендуємо подавати заявки якомога раніше. 6 грудня 2019 року закінчується строк подання заявок та конкурсних пропозицій до комісії. З 6 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року, за наявності, приймаються зміни до конкурсних пропозицій. По завершенню періоду внесення змін до конкурсних пропозицій, з 10 до 20 січня 2020 року, конкурсна комісія проведе оцінку фінансових пропозицій учасників конкурсу. Ми очікуємо, що рішення про визначення переможця концесійного конкурсу Мінінфраструктури прийме у другій половині січня 2020 року (в залежності від кількості та якості поданих пропозицій)», - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр також зауважив, що після визначення переможця концесійного конкурсу та опублікування результатів конкурсу (орієнтовно початок лютого 2020 року), Мінінфраструктури перейде до переговорів та підписання договору з переможцем конкурсу. Укладення договору планується на початку травня 2020 року.

Нагадаємо, 12 вересня Міністерство інфраструктури України оголосило про проведення конкурсів щодо передачі в концесію майна державних підприємств «Херсонський морський торговельний порт» та «Стивідорна компанія «Ольвія» і відповідного майна ДП «Адміністрація морських портів України».